Лавров заявив, що РФ "нікому не загрожує" ядерною війною

Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував можливість початку ядерної війни, звинувативши попутно Захід.﻿, повідомляє Новое время.

Як пишуть росЗМІ, на думку російського високопосадовця, Росія не загрожує нікому ядерною війною. Він додав, що «розмови про це» нібито розпочинають західні країни.

"Ми не вважаємо себе у стані війни з НАТО, тому що це стане кроком, який збільшив би ризики того, що ми щойно обговорювали (ядерну війну- ред.)" , - заявив він.

Лавров додав, що Росія не вважає, що перебуває у стані війни з НАТО. А такий розвиток подій «збільшило б ризики ядерної війни, якої не можна допустити».