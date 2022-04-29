Лавров заявив, що РФ "нікому не загрожує" ядерною війною
Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував можливість початку ядерної війни, звинувативши попутно Захід., повідомляє Новое время.
Як пишуть росЗМІ, на думку російського високопосадовця, Росія не загрожує нікому ядерною війною. Він додав, що «розмови про це» нібито розпочинають західні країни.
"Ми не вважаємо себе у стані війни з НАТО, тому що це стане кроком, який збільшив би ризики того, що ми щойно обговорювали (ядерну війну- ред.)", - заявив він.
Лавров додав, що Росія не вважає, що перебуває у стані війни з НАТО. А такий розвиток подій «збільшило б ризики ядерної війни, якої не можна допустити».
"На жаль, є відчуття, що НАТО вважає, що веде війну із Росією. НАТО, США, європейські лідери, багато з яких, зокрема у Британії, США, Польщі, Франції, Німеччині і, звичайно, голова європейської дипломатії Боррель прямо говорять про те, що Володимир Путін повинен програти, Росія має бути переможена. Коли хтось використовує такі поняття, я думаю, вони вважають, що ведуть війну з тим, кого ти хочеш перемогти", - підсумував він.