Нromadske: ЗСУ підірвали міст разом з ворожим потягом

Бійці ВСУ завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. У момент вибуху на мосту знаходився російський потяг з вантажними вагонами. Про це повідомляє hromadske з посиланням на коментар пресслужби ООС.

Наразі залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим. В ООС уточнили, що разом з мостом підірвали саме вагони окупантів, пише видання.

«Підірвали міст із ворожими вагонами… Але що саме в них було — невідомо. Чи цистерни, чи вантажні вагони — ми не знаємо» , — зазначили в ООС.

Як вказують ЗМІ, Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.