США дополнительно обучают украинских военных в Германии
США розпочали додаткову підготовку українських військовослужбовців на американських військових об'єктах у Німеччині. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє Новое время.
"Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку з радіолокаційних систем та бронетехніки, про які нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки", — заявив він.
Кірбі сказав, що у Німеччині знаходиться одна з «приблизно трьох» дислокацій, які США використовують для навчання українців за межами України.
Раніше повідомлялося, що українські військові проходять у Британії навчання з роботи з новими видами озброєнь.