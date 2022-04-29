США дополнительно обучают украинских военных в Германии

США розпочали додаткову підготовку українських військовослужбовців на американських військових об'єктах у Німеччині. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє Новое время.

"Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку з радіолокаційних систем та бронетехніки, про які нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки" , — заявив він.

Кірбі сказав, що у Німеччині знаходиться одна з «приблизно трьох» дислокацій, які США використовують для навчання українців за межами України.

Раніше повідомлялося, що українські військові проходять у Британії навчання з роботи з новими видами озброєнь.