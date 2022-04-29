Кабмін: Запорізька АЕС повністю відновила роботу

У п’ятницю, 29 квітня, Запорізька атомна електростанція у захопленому окупантами Енергодарі повністю відновила роботу до показників попереднього рівня. Про це заявила пресслужба Кабінету міністрів, повідомляє Новое время.

"Наразі АЕС працює на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом" , - повідомили у Кабміні.

Повноцінну роботу АЕС було відновлено після ремонту ліній, пошкоджених під час обстрілів.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

28 квітня Запорізька АЕС перейшла на роботу із забезпечення власних потреб через пошкодження високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП).