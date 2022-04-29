Зеленський упевнений, що ленд-ліз допоможе Україні здолати РФ

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що програма ленд-лізу допоможе Україні та всьому вільному світу здолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нашої держави. Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе у боротьбі проти Росії, проти російських загарбників, яка дуже допомогла у боротьбі проти нацистів під час Другої світової війни. Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу здолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі" , - зазначив Зеленський.

Він додав, що "ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода і зараз вміє захищатися від тиранії".