У Великій Британії допускають, що Росія 9 травня оголосить про мобілізацію резервів

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для останнього удару по Україні. При цьому Кремль спробує позбавити Київ підтримки Заходу, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Уоллес сказав, що президент Росії Володимир Путін може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві.

Оскільки путінські збройні сили зазнали невдачі в першій хвилі військових завдань, Москва переорієнтувала свої зусилля на захоплення східного і південного узбережжя України.

Однак, як і в перші місяці вторгнення, російські війська зустрічають запеклий український опір з боку ЗСУ.

Деякі аналітики передбачали, що Путін хотів оголосити про якусь перемогу до 9 травня, але оскільки до параду на честь Дня Перемоги залишилося менш ніж два тижні, це виглядає менш імовірним.