Імпортер російського газу у Німеччині відмовився платити в рублях

Німецький концерн Uniper шукає спосіб оплати за російський газ, сумісний з санкціями і указом про оплату в рублях. Компанія підтвердила, що продовжить оплачувати газ з Росії в євро, обговорюючи конкретні механізми з партнерами і німецьким урядом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Концерн веде переговори зі своїми контрактними партнерами про конкретні модальності оплати. Крім цього Uniper веде тісні консультації з німецьким урядом.