Імпортер російського газу у Німеччині відмовився платити в рублях
Німецький концерн Uniper шукає спосіб оплати за російський газ, сумісний з санкціями і указом про оплату в рублях. Компанія підтвердила, що продовжить оплачувати газ з Росії в євро, обговорюючи конкретні механізми з партнерами і німецьким урядом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Концерн веде переговори зі своїми контрактними партнерами про конкретні модальності оплати. Крім цього Uniper веде тісні консультації з німецьким урядом.
"Ми вважаємо можливою сумісну з санкційним правом і російським указом систему перекладу. Ясно також і те, що Uniper продовжить платити в євро", - повідомили в пресслужбі компанії.