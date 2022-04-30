Держдеп: США обговорять координацію подальших дій по Україні з партнерами в ЄС

7 травня заступник держсекретаря Венді Шерман зустрінеться в Парижі з Генеральним секретарем МЗС Франції Франсуа Делаттром, державним секретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом, Генеральним секретарем МЗС Італії Етторе Секі та Державним міністром Великобританії у справах Європи і Північної Америки Джеймсом Клеверлі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Предметом зустрічі має стати обговорення поточної тісної координації США і європейських партнерів у відповідь на жорстоку, нічим не спровоковану війну Путіна проти України.