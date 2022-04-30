МАГАТЕ: "Росенергоатом" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців

У МАГАТЕ зазначають, що російський "Росенергоатом", підрозділ "Росатому" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців-ядерників. Вони контролюють роботу станції і вимагають щоденних звітів від керівництва станції про конфіденційні питання щодо функціонування об'єкта, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Російських інженерів також цікавлять аспекти, пов'язані з адмініструванням і управлінням, технічним обслуговуванням і ремонтом, охороною і контролем доступу до об'єкта, а також поводженням з ядерним паливом. Нагадаємо, що війська РФ захопили АЕС 4 березня, і з того часу її співробітники знаходяться під великим тиском, але все ж електростанцією керують українські енергетики.