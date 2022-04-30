Генштаб: РФ перекидає війська з Бєлгородської області до Ізюма

Росіяни переміщують підрозділи з території Бєлгородської області до району Ізюма, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 30 квітня.

Мова йде про підрозділи зі складу Східного військового округу.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на тому, аби утримати позиції і завдати удару по ЗСУ.

Ворог завдає авіаційних, ракетних ударів та обстрілює об’єкти з артилерії в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань російських військ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, без змін.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли позиції українських військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, успіху не мали. Для прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби ППО.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасної) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху немає, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку активного ворожого наступу не було. є поодинокі обстріли наших позицій.

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, для викриття наявності та характеру дій резервів.

ЗСУ уразили 10 повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей відбили 14 атак ворога. Знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.