НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків

Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку. Вони спрямовані на підтримання стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Так, з 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Крім того, з 30 квітня 2022 року:

банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті;

банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме:

контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;

контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні.

Також із 30 квітня НБУ уточнив порядок визначення банками курсу гривні до іноземних валют під час операцій із використанням електронних платіжних засобів. Зокрема:

курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;

курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції): у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні; у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.



Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонений.