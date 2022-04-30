Облрада: під ранок окупанти обстріляли Дніпропетровську область
Сьогодні, 30 квітня зранку російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вів вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі та по одному з сіл Синельниківського району, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав", - написав Лукашук.
За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
"Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним", - додав Лукашук.