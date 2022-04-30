Лавров: РФ обговорює з Україною зняття антиросійських санкцій

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "на порядку денному" переговорів між Україною і Росією серед іншого є скасування санкцій проти РФ, повідомляє Українська правда.

"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проєкт можливого договору.У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки.

На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші" , – заявив він.

Лавров також додав, що наслідком переговорів може стати "створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР". Росія за його словами, виступає за продовження переговорів.