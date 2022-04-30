ВЦА: у Попасній російські війська розстріляли два евакуаційні автобуси
Два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області 29 квітня були розстріляні росіянами, із водіями втрачено зв’язок, повідомляє Новое время.
Про це заявив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.
"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", — зазначив він.