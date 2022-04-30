ВЦА: у Попасній російські війська розстріляли два евакуаційні автобуси

Два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області 29 квітня були розстріляні росіянами, із водіями втрачено зв’язок, повідомляє Новое время.

Про це заявив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.