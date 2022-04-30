Міноборони Великої Британії: РФ доводиться об'єднувати вже виснажені підрозділи

Після провалу вторгнення на півночі України російське військове командування намагається виправити свої помилки, концентруючи свою бойову міць, скорочуючи ліній постачання та спрощуючи управління військами, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії від 30 квітня.

При цьому зазначається, що для того, щоб реалізувати свій задум, ЗС РФ доводиться об'єднувати вже виснажені та розрізнені підрозділи, які зазнали величезних втрат під час невдалого наступу на Київ.