Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри важкі умови, за яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Не всі можливості виведення капіталу за кордон перекрито

Як ми вже повідомляли раніше, 21 квітня Нацбанк встановив обмеження на транскордонні операції громадян «з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану». Починаючи з цього дня, банки почали блокувати всі операції, що кваліфікуються як quasi cash (квазігроші), з гривневих карток клієнтів.

Нагадаємо, до операцій «quasi cash» відносяться:

- поповнення електронних гаманців;

- поповнення брокерських чи FOREX-рахунків;

- оплата дорожніх чеків;

- придбання віртуальних активів тощо.

Але, як виявилось, банки перекрили не все. Українцям залишили можливість поповнювати свої рахунки у міжнародній системі платежів та переказів PayPal. Щоправда, сама система працює нестабільно і багатьох нових учасників блокує (не дає робити переклади) вже після 1-2 успішних операцій. Складається враження, що триває грандіозне бета-тестування роботи України з PayPal, із масою добровільних тестувальників.

2. Банки продовжують знижувати процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

В умовах падіння доходів (оскільки українцям стало набагато складніше погашати заборгованість за кредитами, а дуже багато хто просто залишив країну) банки з метою мінімізації своїх витрат знижують відсоткові ставки за поточними рахунками та депозитами. При цьому якщо щодо термінових депозитів таке зниження стосується лише нових договорів, то поточні та карткові рахунки торкаються всіх – і нових, і вже чинних.

Ideabank знизив ставку за депозитом "Вільний" на 0,5%, до 7%.

"Ощадбанк" оголосив про те, що з 1 травня ставка за послугою "Мобільні заощадження" буде знижена з 5 до 3%.

Ставка за картковим рахунком Cameleon від Альфа-Банку знижується з 5,5 до 3,5%.

UnexBank з 4 травня знижує відсоток на залишок по карті UnexSmart до 4% річних.

Водночас "Альфа-Банк" скасував анонсоване раніше зниження за депозитними рахунками "Прибутковий сейф", "Скарбничка" та "Ощадний". Ставки за ними залишаться на рівнях, що діють.

3. Банки готові вибачити частину кредитної заборгованості

Зокрема, така пропозиція надійшла від Альфа-Банку. Скористатися ним зможуть ті власники кредитних карток банку, які не мають простроченої заборгованості, а сам борг перевищує 1000 гривень.

Після погашення 80% боргу кредитну картку буде автоматично анульовано, а рахунок заморожено. У цьому клієнт втрачає встановлений раніше кредитний ліміт, і його по-новому буде неможливо, т.к. Сьогодні банк не кредитує. Сума в 20% «прощеного боргу» оподатковується за ставкою 19,5% (прибутковий + військовий збір), причому клієнт сам повинен буде заплатити цей податок: у цьому випадку банк не виступає податковим агентом.

4. Деякі банки почали повертати довоєнні тарифи

Після початку війни частина банків знизила (а деякі взагалі скасовували) комісії з банківських операцій. Проте надовго їх забракло.

З 2 травня «Райффайзен банк» повертає комісії за обслуговування карток, готівкові операції, перекази, випуски додаткових карток тощо.

Зокрема, знову стане платною видача готівки за кордоном: 1% + 40 грн за картками «Райфкартка» та «Райфкартка+», а саме обслуговування «Райфкартки+» коштуватиме 36 гривень на місяць за невиконання умов.

5. Monobank більше не бере на себе витрати на подвійну конвертацію

Раніше банк брав він витрати, що виникають при подвійній конвертації (DCC), якщо сума була менш як 100$. Тепер цього нема. Тому всім користувачам карток Monobank радять відключити подвійну конвертацію за картками банку, щоб не нарватися на додаткову комісію.