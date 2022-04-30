У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських окупаційних військ

У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських окупаційних військ
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували дані про втрати російських військ в Україні від початку вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Втрати супротивника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 23200 осіб ліквідовано (+200),
  • танків - 1008 (+22),
  • бойових броньованих машин - 2445 (+27),
  • артилерійських систем - 436 (+1),
  • РСЗВ - 151,
  • кошти ППО - 77 (+4),
  • літаків - 190 (+1),
  • вертольотів - 155,
  • автомобільної техніки - 1701 (+6),
  • кораблі/катери - 8,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4),
  • Спеціальна техніка - 32 (+1).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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