У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських окупаційних військ
У Генеральному штабі ЗСУ опублікували дані про втрати російських військ в Україні від початку вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Втрати супротивника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23200 осіб ліквідовано (+200),
- танків - 1008 (+22),
- бойових броньованих машин - 2445 (+27),
- артилерійських систем - 436 (+1),
- РСЗВ - 151,
- кошти ППО - 77 (+4),
- літаків - 190 (+1),
- вертольотів - 155,
- автомобільної техніки - 1701 (+6),
- кораблі/катери - 8,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4),
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.