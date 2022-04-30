Гайдай: окупанти знайшли одяг ЗСУ, можуть бути провокації

На Луганщині російські загарбники у формі українських військових тепер можуть чинити різні провокації, вважає глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай розповiв в ефірі телемарафону.

"У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових.

Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти.

Тому що чого тільки ми ще не бачили на Луганщині за час російської агресії".