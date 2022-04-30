Подоляк: Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя

Світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент, голова Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції" , – заявив він.

Подоляк наголосив, що росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов", переконаний він.

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення "Азовсталі". Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати" , – констатує радник голови ОП.

Однак і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.