Міноборони знову просить блогерів не хайпувати на перемогах ЗСУ

Міністерство оборони вкотре просить громадян не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, аби не зашкодити діям і результатам українського війська, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зокрема Маляр просить не писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Тому що ворог після таких публікацій починає їх знову атакувати, адже чутливий до публічності, зазначає заступниця міністра. При цьому детальніше причини такої ситуації Маляр обіцяє пояснити після перемоги.

"Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша" , – пояснила вона.

"Вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати" , – заявила вона.

Маляр додала, що вже ввечері там почалось загострення, внаслідок якого загинув 1 військовий, 12 отримали поранення.

"Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ. Ми переможемо, але на це треба час і терпіння" , – відзначила вона.

29 квітня в мережі журналіст та депутат повідомили про те, що ЗСУ силами штурмового підрозділу ГУР МО та Сухопутних військ звільнили від російських окупантів стратегічно важливий населений пункт на Харківщині - село Руська Лозова.

Головне управління розвідки в Telegram зробило репост повідомлення журналіста. Пізніше Командування Сухопутних військ офіційно підтвердило взяття населеного пункту.

Військове керівництво закликає використовувати інформацію лише з офіційних джерел, які дотримуються правил – пауза в щонайменше 12 годин після певної події наступального характеру, аби дати можливість Силам оборони закріпитись на позиціях, вберегти людей та не дати ворогу оперативної інформації з поля бою.