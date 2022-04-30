ЗСУ знищили на Сході батарею російських гаубиць Мста-Б
Українські військові розбили цілу артилерійську батарею російських окупантів, повідомляє Новое время.
Про це у суботу, 30 квітня, повідомило оперативно-тактичне угруповання Схід.
"Розрахунки рашистських гаубиць Мста-Б вважали, що можуть безкарно обстрілювати позиції українських воїнів. Проте наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія завдала вогневе ураження. У ході подальшого коригування „каміння“ з неба влучило у боєкомплект, і почалася детонація, яка поетапно знищила щонайменше дві гаубиці та вантажівку Урал", — йдеться у повідомленні.