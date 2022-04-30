ГУР: український опір може зруйнувати план Кремля створити "ХНР"

Зірвати референдум та всі плани російських загарбників щодо створення так званої ХНР може опір та активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу, про що повідомляється у Телеграмі ГУР МОУ.

"Путину до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум і сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України.Наступними кроками можуть бути запорізька... одеська... Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського союзу», – заявив Скибицький.

Як зазначається, тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які виконуватимуть всі вказівки Кремля.

Проте, за словами представника військової розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів щодо створення так званої ХНР може опір та активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, російські військові готують низку псевдореферендумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій. Зокрема, за даними ГУР МОУ, на тимчасово захопленій території Херсонської області готуються до проведення "референдуму" щодо створення псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційної влади.