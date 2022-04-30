Зеленський: польська компанія зацікавлена у входженні на український ринок АЗС
Президент Володимир Зеленський обговорював з Президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального, повідомляє Економічна правда.
Про це він заявив в інтерв’ю представникам польських ЗМІ.
"Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим Нафтогазом та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – сказав він.