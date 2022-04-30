Джерела: Байден хоче переманити в США путінських топ-науковців

Адміністрація президента США Джо Байдена може скасувати деякі візові обмеження для російських магістрів чи докторів наук у сфері технологій, інженерії чи математики, якщо вони навчалися не в РФ, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що Білий дім запросив у конгресу дозвіл скасувати для деяких претендентів на робочу візу в США з Росії вимогу до наявності роботодавця.

Зокрема, США хочуть залучити росіян із досвідом роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, сучасними обчисленнями та виробництвом, ядерною інженерією, штучними інтелектом та технологіями ракетних двигунів, а також іншими галузями науки.

Представник Ради національної безпеки США повідомив, що зусилля спрямовані на те, щоб послабити високотехнологічні ресурси Путіна та у довгостроковій перспективі підірвати інноваційну базу Росії.

Це також може призвести до зміцнення економіки та безпеки США, додав він.