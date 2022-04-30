ERR: Естонія відправляє в Україну фахівців з розмінування

Естонія відправляє в Україну команду фахівців з розмінування, яка постійно допомагатиме українським колегам на ротаційній основі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

Команда налічує 5 осіб із трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

Міністр внутрішніх справ розповів, що естонські фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилося багато мін і боєприпасів, що не розірвалися, але вже немає активних бойових дій.

Як повідомлялося, з урахуванням ВВП Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Також Естонія ухвалила близько 30 тисяч українців, які виїхали за кордон через війну.