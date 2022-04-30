ГУР: в ОРДЛО скасували медогляд для призовників

В ОРДЛО призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу, тому уникнути примусової мобілізації можна лише виплативши хабарі за розцінками, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

«Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації до ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів щодо постачання "живої сили" з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв'язку з нестачею фахівців". Потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтва, інвалідність, тяжкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються на підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

За інформацією розвідників, з метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем проживання призовників.

«Єдина альтернатива примусової мобілізації – виплата хабара за встановленими цінами (залежать від віку, спеціальності та стану здоров'я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабара з метою уникнення служби складає від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доставці до районних відділів «МВС» – від 75 тис. рос. руб.”, - інформують розвідники.

Як повідомлялося, у березні керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що Росія розпочала мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в анексованому Криму.