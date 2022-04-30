НБУ: у березні експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило більш різке зниження імпорту товарів у порівнянні з їх експортом. У березні 2022 року експорт товарів зменшився на 52,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як імпорт скоротився на 65,2%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Обсяги експорту товарів становили 2,3 млрд доларів. Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54,7% переважно через скорочення експорту зернових (на 53,5%).

Обсяги імпорту товарів становили 2,0 млрд доларів. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 4,5%. Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75,9%

Дефіцит торгівлі послугами оцінено на рівні 502 млн доларів, експорт послуг скоротився на 18,8%, тоді як імпорт послуг, за оцінками, збільшився в 1,6 раза. Основним чинником зростання імпорту послуг стали витрати осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – зростання становило 3,2 раза.

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1,4 млрд доларів.