Лавров заявив, що РФ нікому не загрожує ядерною зброєю і не воює з НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нікому не загрожує ядерною зброєю та не вважає, що воює з НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Al-Arabiya.

Лавров заявив, що Росія нібито не загрожувала застосуванням ядерної зброї, коли він говорив про можливість ядерної війни.

"Ми ніколи не грали такими небезпечними речами. Ми всі маємо наполягати… що ніколи не може бути ядерної війни. Але щоб забезпечити, що так буде, Захід має дисциплінувати спікерів таких як наші українські та польські колеги, які не бачать небезпеки у грі такими заявами", - Сказав Лавров.

Він заявив також, що не Росія вважає, що перебуває у стані війни з НАТО, а навпаки.

"На жаль, здається, це НАТО вважає, що воює з Росією. Лідери країн НАТО та ЄС, багато з них, у Британії, США, Польщі, Франції, Німеччині та головний дипломат ЄС грубо, публічно та постійно кажуть "Путін має програти , Росія має зазнати поразки". Якщо хтось використовує таку термінологію, то, мабуть, вважає себе у стані війни з тим, кому бажає поразки", - сказав глава МЗС РФ.

Він заявив, що Росії відомі маршрути постачання зброї в Україну і ці вантажі РФ вважають "справедливими цілями спецоперації", як тільки вони заїжджають на територію України.

Як повідомлялося, Лавров у спілкуванні зі ЗМІ також заявив про те, що Молдову "затягують до НАТО" і це "не користь її безпеці".