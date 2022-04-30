Польща передасть Украиїні телевізійне та радіообладнання

﻿Провідний польський оператор ТБ та радіо Emitel безкоштовно передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Угода про постачання першої партії вже підписана представниками концерну та польської компанії.

"У війні, яку Росія вирішила проти нашої держави, агресор цілеспрямовано руйнує телекомунікаційну інфраструктуру" , - йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Чотири потужні цифрові телевізійні передавачі, три FM-передавачі та антенні системи будуть доставлені в Україну протягом кількох тижнів, зазначили в Держспецзв'язку.

У відомстві підкреслили, що через ракетні обстріли і бомбардування російської армії постраждали десятки передавальних телевізійних центрів.