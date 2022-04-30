ГБР заарештувало білоруські цистерни, які забезпечували логістику військ РФ

Печерський райсуд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, після вторгнення росіян вагони-цистерни фактично забезпечували логістику військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.

Фото: ГБР

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського райсуду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі Збройним силам України.

Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо "пошкоджені", але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.