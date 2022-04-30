ОВА: кількість артобстрілів Харкова зменшилася завдяки успіхам ЗСУ

Число артилерійських обстрілів Харкова зменшилося завдяки бойовим успіхам ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

«Минулої доби російські війська зробили по Харкові лише три артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи. Військові операції продовжуються, де саме, я поки що не маю права говорити», - зазначив голова ОВА.

Вночі ворог обстрілював східні житлові райони Салтівки та Північної Салтівки. В результаті одна людина отримала поранення.

«Гарячою точкою залишається Ізюм. Противник намагався наступати біля населених пунктів Сулігівка та Довгенько. Удачі не мали, адже ЗСУ тримають оборону і завдають значних втрат росіянам», - повідомив голова.

Він зазначив, що влада працює над відновленням критичної інфраструктури на звільнених територіях і продовжує забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області.

Синегубів, незважаючи на зменшення кількості обстрілів, просить жителів Харківщини обережні і без потреби не залишати укриттів, а у поминальні дні утриматися від відвідувань цвинтарів.

Як повідомлялося, Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Руська Лозова Харківської області. Це стратегічно важливий населений пункт, який знаходиться на автомобільній трасі Харків-Білгород. Саме з цього передмістя за часів окупації ворог вів прицільний вогонь із цивільної інфраструктури та житлових масивів Харкова.