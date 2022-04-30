Братчук: Одеса отримала комплекси системи ППО

Одеса одержала нові системи ППО. Ніч у місті та області пройшла без обстрілу, повідомляє Кореспондент.

Про це у суботу, 30 квітня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші сили ППО отримали нові комплекси боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція продовжується: про її результати незабаром повідомимо", - заявив він.

Братчук також зазначив, що ворог продовжує загрожувати регіону ракетними ударами із акваторії Чорного моря. Зараз там триває перегрупування сил противника, який також намагається активізувати повітряну розвідку.

Крім того, спікер зазначив, що Одеса готується до "затяжної" комендантської години, яка діятиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.