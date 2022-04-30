Поліція: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьми

За даними поліції, 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких російські солдати мордували, а потім жорстоко вбили, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небутов

"Жертв катували, на кінцівках знайдені кульові поранення. На закінчення кожному з чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке вчинили окупанти на території Бучанського району".

За даними поліції, місце поховання знаходилося в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам пов'язували руки, намотували на обличчя тканину, щоб заплющили очі, у деяких чоловіків у роті був кляп.

На трупах є сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагалися приховати сліди знущань з українських громадян, тому скинули тіла в яму і засипали землею.