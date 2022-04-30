Радник мера: ватажок "ДНР" анонсував "велике будівництво" у Маріуполі

Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін анонсував "велике будівництво" у зруйнованому Маріуполі. Імовірно, для цього хочуть повернути із Росії депортованих маріупольців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора під час пропаганди-туру Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії. Відразу, як тільки вирішаться питання з "Азовсталлю"... Люди, які не можуть навіть у Донецьку, де немає таких наслідків та обстрілів, налагодити водопостачання, що то будуватимуть", - зазначив він.

За його словами, сьогодні від депортованих до Росії українських біженців почали надходити повідомлення про те, що міграційні служби в регіонах почали їх обдзвонювати і попереджати, що найближчим часом вони мають повернутися до Маріуполя на "велике будівництво".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі заселяють у вцілілі будинки невідомих людей.