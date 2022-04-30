НАТО очікує нових провокацій на території Молдови

НАТО очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині" , - сказав Мірча Джоане.

Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.