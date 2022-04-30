"Укрзалізниця" тимчасово зупинила продаж квитків онлайн
Укрзалізниця повідомила, що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків на поїзди, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зокрема, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця на період затяжної комендантської години в Одесі скасовує поїзди.