Гайдай: у Попасній знайшли один із обстріляних автобусів

У Попасній на Луганщині ворожа ДРГ із гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт, знайшли один порожній автобус із слідами крові, іншого немає, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.

«Ворожа ДРГ із гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. В одному знайденому автобусі порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося! – написав голова області.

Він зазначив, що подробиці події розповів один із волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв'язок, проте невідомо, де він перебуває.

Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей у ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і по дорозі назад повинен був забрати людей, не знайдено, зв'язку з водієм немає», - уточнив Гайдай.

Він констатував, що загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої продовжуються, в укриттях ще перебуває багато мирних людей.

Як повідомлялося раніше, до Попасної відправили два евакуаційні автобуси, вони дісталися населеного пункту і потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Зв'язків із людьми, які перебували у транспортному засобі та організовували евакуацію, не було.

Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії. У регіоні зруйновано багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні.

За словами керівника Луганської ОВВ, у регіоні залишалося понад 60 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

29 квітня з Попасної на Луганщині без «режиму тиші» було евакуйовано 31 мирного жителя.