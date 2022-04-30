ОДА: у Київській області продовжили комендантську годину до 8 травня
З 30 квітня по 8 травня на Київщині діятиме комендантська година. Він розпочинатиметься щодня з 22:00 до 05:00, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Під час комендантської години забороняється:
- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;
- переміщатися транспортом або пішки.
"Окрім випадків, коли людина задіяна у роботі критичної інфраструктури і має при собі спецперепустку встановленого зразка та посвідчення особи", - пише голова Київської ОДА.
Як зазначив Павлюк, попереду видатні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетний обстріл, який він не припиняв і під час Великодня.