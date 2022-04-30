Прем'єр Грузії прокоментував слова Арестовича про уряд країни

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що заяви радника глави офісу президента України Олексія Арестовича шкодять відносинам країни з українським народом, повідомляє Новости-Грузия.

Про це Гарібашвілі заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час робочого візиту до регіону Імереті.

«Згадана вами людина сама є образою. Я не хочу багато говорити [про нього], не хочу робити коментарів. Сумно те, що подібні абсурдні звинувачення та образи шкодять нашим стосункам із українським народом. Запевняю всіх, що ніхто не зможе зіпсувати наші стосунки з нашими українськими братами та сестрами», - сказав прем'єр.

Він додав, що влада «робить все можливе, щоб допомогти українцям», нагадавши при цьому, що Грузія посідає перше місце серед 190 країн, які надіслали Україні гуманітарну допомогу.

«Це означає, що всі наші люди залучені до цього процесу, аби виявити солідарність, допомогти. Щодо політиків, політики приходять і йдуть. Країни, люди на місцях залишаються», - заявив він.

28 квітня в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" Арестович звернувся до влади Грузії, використовуючи слово "зайчики". Він сказав, що грузинське керівництво поводиться «якось дивно», однак грузинський народ оцінить позицію та заяви влади щодо України на майбутніх виборах. Тут же він наголосив, що у державну політику Грузії Україна не втручається «ні словами Арестовича, ні будь-якими іншими шляхами».

Раніше Арестович заявив, що Грузія має історичну можливість зайняти непідконтрольні центральною владою регіони – Абхазію та Цхінвальський регіон. Проте, за його словами, Грузія не лише цього не робить, а й намагається виправдати позицію Росії. Арестович також вважає, що уряд Грузії своїми діями та заявами намагається догодити Москві.