Федоров: у Новій Каховці окупанти встановили пам'ятник Леніну

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0".