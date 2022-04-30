Словенія надасть Україні допомоги майже на 180 тисяч євро

Уряд Словенії ухвалив рішення щодо направлення в Україну матеріальної допомоги майже на 180 тисяч євро на тлі агресії Росії проти країни, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє The Slovenia Times.

За інформацією Міноборони Словенії, йдеться про 100 IP-телефонів, 40 стаціонарних комп'ютерів, 40 ноутбуків, бензинових генераторів, антени та кабелі.

Сама допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС, спрямований на координацію спільної відповіді Євросоюзу на військову агресію Росії проти України та координацію надання матеріальної допомоги Україні та сусіднім країнам.

Зазначається, що з початку російсько-української війни Словенія різними способами допомагає Україні, зокрема шляхом притулку біженців, та спрямовує гуманітарну допомогу.