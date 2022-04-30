Енергоатом: в Енергодарі вводять російський рубль

В Енергодарі Запорізької області окупанти почали вводити в обіг російські рублі. За них можна купити сосиски, ковбасу й інші продукти, привезені з Криму, Білорусі та РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Чи є у тих крамницях покупці? Так, і чимало. Втім річ не в любові до продуктів за радянськими ГОСТами, а у тому, що "живих" українських грошей у людей вже не залишилося" , - йдеться в повідомленні, де зазначають, що на заміну гривні місцеві жителі "дивляться з острахом".

Крім того, відомо, що ввести в обіг рублі загарбники з 1 травня планують і в теж окупованому військами Мелітополі. Але тут цей процес гальмують місцеві.