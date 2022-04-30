Джерела: Макрон пообіцяв Зеленському посилити військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідер Франції пообіцяв посилити військову та гуманітарну підтримку України, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише BFM TV.
За даними джерел видання, в ході бесіди Макрон пообіцяв Зеленському посилити підтримку України оборонними озброєннями та гуманітарною допомогою. Інших подробиць розмови двох лідерів поки не наводяться.
Нагадаємо, 25 квітня Зеленський і Макрон провели неофіційну телефонну розмову. Подробиці переговорів не розкривалися.