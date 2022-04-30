Президент Євроради відвідає Молдову на тлі ситуації у Придністров'ї

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідає Молдову із офіційним візитом 4 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить його графік на сайті Євроради.

"У середу, 4 травня, голова Європейської ради вирушить до Молдови, де зустрінеться з президентом Майєю Санду", - йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня Мішель заявив, що підтримує зв'язок із Санду, з яким обговорив інциденти у Придністров'ї.

"Я повністю солідарний з Молдовою у цей складний і важкий час. Придністров'я не повинні використовувати як троянського коня для посилення напруженості в регіоні", - написав Мішель у Twitter.

Нагадаємо, в НАТО заявили, що очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров'ї і вважають, що їхня мета – створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки що немає.