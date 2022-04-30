ОВА: у Луганській області окупанти обстріляли школу та сільраду

У селищі Комишуваха на Луганщині російські загарбники зруйнували школу, сільраду та багатоквартирний будинок, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді, вдень 30 квітня. Один зі снарядів потрапив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання в двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюємо" , - написав очільник області.

Він додав, що загалом у цьому населеному пункті залишилися близько 100 осіб.