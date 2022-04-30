ОВА: росіяни обстріляли Добропілля, поранено семеро мешканців
У Добропіллі на Донеччині під час обстрілів російськими агресорами поранення отримали семеро мирних людей, у тому числі троє дітей, повідомляє Укрінформ.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Росіяни продовжують бити по мирних жителях Донбасу та цивільній інфраструктурі… Сьогодні під ударом житловий квартал Добропілля — поранено сім осіб, у тому числі троє дітей, пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення», - написав голова області.