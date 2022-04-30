FT: Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет

В російському оборонпромі виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет. Через що Москві доводиться транспортувати їх до України з інших стратегічних напрямків, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

Як інформує видання, посилаючись на слова одного із західних високопосадовців, дефіцит викликаний як "якістю їхньої промислової бази", так і санкціями, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються" , - описав ситуацію співрозмовник видання.

При цьому, як розповіло FT інше джерело, більшість російських ракетних атак на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.