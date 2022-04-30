FT: Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет
В російському оборонпромі виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет. Через що Москві доводиться транспортувати їх до України з інших стратегічних напрямків, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Financial Times.
Як інформує видання, посилаючись на слова одного із західних високопосадовців, дефіцит викликаний як "якістю їхньої промислової бази", так і санкціями, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.
"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - описав ситуацію співрозмовник видання.
При цьому, як розповіло FT інше джерело, більшість російських ракетних атак на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.
"Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням високоточних боєприпасів", - сказав посадовець.