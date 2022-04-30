ОВА: фермерське господарство на Запоріжжі зазнало ворожих обстрілів
Уночі окупаційні війська обстріляли фермерське господарство поблизу Запоріжжя, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
"Цієї ночі російські окупанти обстріляли фермерське господарство Таврійської територіальної громади. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника. Постраждалих немає", - йдеться у коментарі.
Наразі здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".