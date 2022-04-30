Лавров порадив Заходу змиритися з "новими геополітичними реаліями"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні звільняє світ від неоколоніального гніту Заходу, повідомляє Корреспондент.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа, розшифровку бесіди у суботу, 30 квітня, опублікувала прес-служба МЗС РФ.

За словами Лаврова, так звана "спеціальна військова операція", яку розв'язала РФ в Україні, "сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості".

При цьому Лавров заявив, що спроби "колективного Заходу" стати на заваді природному ходу історії, вирішити свої проблеми за рахунок інших приречені.

"У кожного є реальна свобода вибору, зокрема шляхів розвитку та участі в інтеграційних проектах", - заявив Лавров, згадавши країни Азії, Африки та Латинської Америки.

Тому, за словами Лаврова, чим швидше Захід змириться з новими геополітичними реаліями, тим краще буде для нього самої та для всього міжнародного співтовариства.

Також Лавров заявив, що російська сторона щодня обговорюють з українськими питаннями "денацифікації", "визнання нових геополітичних реалій", статус російської мови та скасування санкцій.

Раніше повідомлялося, що переговорний процес між Україною та Росією сповільнився після інформації про звірства російських військових у Київській області та бажання Кремля активізувати бойові дії на Донбасі.