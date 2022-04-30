Міноборони: на аеродромі в Білорусі зафіксовано літаки РФ

На відстані 130 кілометрів від державного кордону з Україною на аеродромі в Брестській області республіки Білорусь знаходяться шість літаків оперативно-тактичної авіації Росії, а в Могилівській області розгорнуть дивізіон ОТРК "Іскандер", повідомляє Укрінформ.

На цьому наголосив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

Як стало відомо нашій розвідці, на аеродромі в Брестській області Білорусі на відстані 130 км від державного кордону з Україною перебуває шість літаків оперативно-тактичної авіації Росії. комплексу "Іскандер", - повідомив Мотузяник.

Він поінформував, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках "залишається без істотних змін".

"Певні підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. При цьому не виключається здійснення противником провокацій із подальшим звинуваченням у них Збройних сил України”, - зазначив Мотузяник.

Крім того, наголосив він, зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по території військової та цивільної інфраструктури України з території Білорусі.